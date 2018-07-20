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Цкитишвили: Необходимо создать нашим беженцам достойные жилищные условия
20.07.2018 13:40
Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили встретилась с представителями технических департаментов бывшего Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, беженцев и расселения – сообщили "Интерпрессньюс" в Министерстве регионального развития и инфраструктуры.
По их информации, Майя Цкитишвили интересовалась спецификой работы разных служб. Министр заслушала детальную информацию о текущих строительствах жилых корпусов для беженцев.
"Идет процесс структурного преобразования. Наша задача, правильно спланировать будущий процесс с соблюдением сроков и качества, чтобы создать достойные жилищные условия для вынужденных переселенцев"- заявила Майя Цкитишвили.
По информации министерства, функция расселения беженцев перешла в компетенцию Фонда муниципального развития, подведомственного учреждения Министерства регионального развития и инфраструктуры.
В рамках структурных реформ правительства, по которым сократилось количество министерств, функцию расселения беженцев из бывшего ведомства Созара Субари передали Министерству регионального развития и инфраструктуры.
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