Сесиашвили: Вступление Грузии в НАТО неминуемый процесс, и Кремль должен смириться с этим

20.07.2018 14:25 По словам председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, заявление Путина ни для кого не является новостью, и поэтому Грузия продолжит развитие, и укрепление политического курса, являющегося выбором грузинского народа.



В разговоре с журналистами Ираклий Сесиашвили заявил, что вступление Грузии в НАТО является неминуемым процессом, и Кремль должен смириться с этим.



"Грузия продолжает развитие и укрепление политического курса, являющегося выбором грузинского народа, основанного на конституции и резолюции, который принял парламент, и главное, является волей нашего населения. Так что мы продолжаем процесс интеграции в НАТО, Евросоюз. Это наш выбор. То, что заявил Путин, действительно не новость для нас. У него другое восприятие государственных интересов, он не базируется на цивилизованное мышление, для него государственным интересом является слабый сосед, что, разумеется, не входит в понимание ни одного цивилизованного мира.



Государства должен устраивать сильный, цивилизованный, и безопасный сосед. В данном случае мы принимаем это заявление, как продолжение существующей до сих пор кремлевской политики. На это дал ответ на встрече с премьером Столтенберг, заявивший, что никакая третья страна не сможет повлиять на расширение. Мы должны продолжить развитие, и провести внешний политический курс, являющийся выбором грузин.



Вступление Грузии в НАТО - неминуемый процесс, и Кремль должен смириться с этим. Если мы говорим о восстановлении справедливости, тогда первым шагом должна быть деоккупация, что, к сожалению, не ожидается. Поэтому у нас правильно осмыслены общие тенденции, которые могут исходить от Кремля. В то же время у нас есть твердый курс, и выбор"- заявил Ираклий Сесиашвили.



Президент РФ Владимир Путин призвал политиков, старающихся включить Грузию и Украину в НАТО, подумать над результатами этого решения. Путин заявил об этом на встрече с послами России.



"На такие агрессивные шаги, являющиеся прямой угрозой для России, у нас будет соразмерная реакция. Наши коллеги, которые играют на обострение ситуации, в том числе включением Грузии и Украины в НАТО, должны подумать над возможными результатами такой безответственной политики"- заявил Владимир Путин. По его же словам, основа безопасности Европы заключается в развитии сотрудничества и доверия.

















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