Ужесточается наказание за укрывательство преступления, отказа от дачи показаний и лжесвидетельство

20.07.2018 16:16 Ужесточается наказание за укрывательство преступления, отказа от дачи показаний и лжесвидетельство, — об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.



По данным ведомства, инициированные МВД поправки, которые предусматривают ужесточения наказания, уже обнародованы. Их необходимость вызвана проблемами с точки зрения сотрудничества со следственным ведомством на практике и несоответствием наказания с характером преступления.



Как заявляют в министерстве, согласно действующему сегодня закону, за укрывательство преступлений всех категорий (менее тяжкое, тяжкое, особо тяжкое) предусмотрена одна и та же санкция, что делает борьбу против данного преступления неэффективной. Согласно действующей редакции закона, укрывательство преступлений всех категорий считаются менее тяжкими и наказываются: укрывательство – лишением свободы от 1 до 3 лет, а недонесение – от 2 до 4 лет.



На основании принятых законодательных поправок, разделяются укрывательство преступлений и недонесение о преступлении менее тяжкой, тяжкой и особо тяжкой степени и вводятся соответствующие санкции исходя из социальных угроз.



«Жестко будет наказываться укрывательство тяжкого и особо тяжкого преступления и недонесение о нем. В отличие от существующей сегодня редакции, после поправок, укрывательство тяжкого и особо тяжкого преступления и недонесение о нем будут считаться преступлением тяжкой категории. В отношении совершивших их лиц больше сможет быть использовано условное наказание. Санкции ужесточаются также за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. С точки зрения лжесвидетельства, верхняя грань санкции по самому распространенному на практике составу (корысть или другой личный мотив) увеличивается на два года, чем данное преступление становится преступлением тяжкой категории. В отношении совершившего его лица тоже не будет использовано условное наказание. Также до двух лет увеличивается верхняя грань за отказ от дачи показаний, чем преступление становится преступлением тяжкой категории», — говорится в информации, которую распространяет пресс-служба МВД Грузии.



По данным ведомства, за последние шесть месяцев за укрывательство преступления и недонесение о нем к уголовной ответственности были привлечены 24 лица, что приравнивается к показателям всего 2017 года.















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