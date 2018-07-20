Усупашвили определится с кандидатом в президенты к началу августа

20.07.2018 16:21 Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили выражает надежду, что вместе с президентом Георгием Маргвелашвили сможет вывести на политическую арену такую команду, которая нужна Грузии.



Что касается решения Маргвелашвили, Усупашвили говорит, что президенту требуется определенное время и он находится в активной фазе размышлений.



«Состоялся наш первый разговор. После него я настроен умеренно оптимистично. На протяжении будущей недели будут даны все ответы на вопросы. Я готов, быть кандидатом в президенты. Если Георгий Маргвелашвили будет вовлечен в этот процесс, мы готовы рассмотреть другие варианты. Если же Маргвелашвили решит не быть кандидатом в президенты, мы продолжим дело, так как президентские выборы в отдельности не отвечают на нужды страны, необходимо создание успешной команды к парламенстким выборам. В этом вопросе мы сходимся во мнении», — заявил Давид Усупашвили.



На вопрос, если Георгий Маргвелашвили включится в президентскую гонку как независимый кандидат, поддержит ли его Усупашвили, он ответил: «Я говорю о том, что считаю правильным. Я стараюсь убедить в этом всех. В течение будущей недели будут даны ответы на все вопросы. С первого августа я лично хочу, чтобы у меня была ясность, с кем я иду в борьбу на данном этапе. Это возможно и реально, и Георгий Маргвелашвили находится в активной фазе размышлений об этом», — заявил Давид Усупашвили.















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