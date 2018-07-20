Парламентское большинство решит судьбу исключенного из рядов ГМ депутата

20.07.2018 16:26 «В парламентском большинстве обсудят, останется или нет в рядах большинства депутат Давид Чичинадзе», — заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



Как заявила Чугошвили журналистам, решение принято от имени партии, а от имени большинства решение должно принять само парламентское большинство.



«По данному вопросу в большинстве состоится обсуждение. Давид Чичинадзе остается членом парламента и в будущем где он себя видит, независимым кандидатом или в оппозиционной партии, это его решение. У исключения из большинства есть своя процедура и этот вопрос будет поставлен на повесту дня. Он может опротестовать легитимное решение принятое секретариатом. В том числе он может спросить, знал ли Бидзина Иванишвили об этом решении или нет и какова его позиция. Это очень важное решение, когда партия исключает члена парламента из партии и это не делается так просто. На протяжении месяцев, перед принятием данного решения были слышны оскорбительные заявления в сторону своих коллег. Давид Чичинадзе не видел себя в большинстве и было бы правильно, чтобы он принял решенеи о выходе из партии сам. Так как он это не сделал, это сделала партия», — заявила Чугошвили.



«Грузинская мечта» приняла решение об исключении Давида Чичинадзе 18 июля.















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