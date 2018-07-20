Пашинян: Армения активно ведет переговоры по поиску альтернативы Верхнему Ларсу

20.07.2018 18:16 Армения активно ведет переговоры по поиску альтернативы Верхнему Ларсу. Об этом 20 июля на встрече с журналистами сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Премьер отметил, что существует договор о новой схеме, стороной которого Армения не является. Между тем армянская сторона очень заинтересована данным проектом.



«Речь идет о трехстороннем соглашении между Грузией, Россией и швейцарской компанией. Швейцарская компания должна условно помочь в том, чтобы грузинские и российские таможенные службы имели возможность выполнять свои полномочия. Модель следующая: они должны на территории Грузии запечатывать грузы, а затем, на территории России их распечатывать в присутствии грузинских таможенников и при их сотрудничестве. Армения, не будучи стороной соглашения, естественно, очень заинтересована в реализации этого проекта», - сообщил Пашинян, подчеркнув, что российские и грузинские партнеры заверяют в своей готовности претворить данную программу в жизнь.





«В данном деле сейчас есть проблема, связанная с инфраструктурами. Сожалею, что мы не сторона процесса, и решения проблемы находятся вне пределов досягаемости для нас, однако мы, естественно, ведем активные переговоры. Мы надеемся, что этот механизм будет работать», - сказал Пашинян.















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