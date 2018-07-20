Главная прокуратура распространяет дополнительную информацию в связи с опросом бывших министров

20.07.2018 18:32 Главная прокуратура Грузии распространяет дополнительную информацию в связи с опросом бывших министров. Как сообщил журналистам представитель ведомства Кока Кацитадзе, с марта 2018 года в прокуратуре интенсивно ведется следствие по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении-растрате бюджетных средств в большом объеме отдельными служащими Министерства экономики и устойчивого развития и, во втором случае, Министерства регионального развития и инфраструктуры.



«На опросе уже побывал бывший министр Дмитрий Кумсишвили. В данном конкретном случае предметом интереса следствия являются факты возможного присвоения-растраты бюджетных средств и злоупотребления служебными полномочиями, выявленные в проектах, осуществленных в период, когда он был министром

Что касается Зураба Алавидзе, то он также находился в прокуратуре с целью опроса. В этом случае расследование изучает государственные закупки, осуществленные юридическими лицами публичного права, связанными с министерством.



Ведется интенсивное расследование. Говорить о других деталях мы не можем, исходя из интересов следствия.

Пока говорить о вопросе ответственности излишне. Могу сказать, что будет поставлен вопрос ответственности всех тех лиц, вина которых выявится в рамках текущего расследования и не имеет значения, какую должность они занимали и какой статус имеют сейчас… Могу точно сказать, что следствие началось не на основании обращения этих министерств. Следствие началось на основании той информации, которая была получена в следственном отделе», - сообщил Кока Кацитадзе.















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