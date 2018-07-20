Глава СЧС покидает должность

20.07.2018 18:42 Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили уходит в отставку.



Официальных комментариев пока сделано не было.



Георгий Мгебришвили возглавил Службу 13 ноября прошлого года. До того, с августа 2015 года по ноябрь 2017 года являлся министром внутренних дел Грузии.















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