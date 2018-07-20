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Глава СЧС покидает должность
20.07.2018 18:42
Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили уходит в отставку.
Официальных комментариев пока сделано не было.
Георгий Мгебришвили возглавил Службу 13 ноября прошлого года. До того, с августа 2015 года по ноябрь 2017 года являлся министром внутренних дел Грузии.
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