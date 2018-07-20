10-летний ценз проживания, и процедура сохранения двойного гражданства - поправки к закону

20.07.2018 19:24 Вчера парламент принял первым слушанием поправки к органическому закону "О гражданстве Грузии". Инициаторы указывают на то, что законопроект преследует целью гармонизацию действующего законодательства Грузии с изменениями, внесенными в конституцию Грузии.



По проекту, в отличие от действующего законодательства, кроме присвоения двойного гражданства в порядке исключения, появляются дополнительные возможности получения двойного гражданства. В случае получения гражданства другой страны лицу дается возможность сохранить гражданство Грузии, и восстановить гражданство Грузии.



Согласно пояснительной записке, по законопроекту устанавливается перечень условий, которые следует учитывать во время присвоения лицу гражданства Грузии в порядке исключения, что даст большему количеству людей возможность получить его.



В частности, во время оценки государственного интереса для получения гражданства Грузии, как сказано в пояснительной записке, помимо других, будут приниматься во внимание следующие обстоятельства:



Гражданин другой страны считает своей родиной Грузию, он, или его предки: являются проживающими на оккупированных территориях Грузии, или вынужденно перемещенными лицами из этих территорий;



Является лицом, ушедшим в разное время в эмиграцию по политическим соображениям, или из-за тяжелого социально-экономического положения;



Гражданин другой страны осуществляет/осуществил в Грузии такую инвестицию, которой вносит/внес значимый вклад в развитие экономики государства; -Гражданин другой страны успешен в сфере спорта, науки, или/и искусства, и хочет продолжить деятельность от имени Грузии.



Лицо для получения гражданства Грузии в порядке исключения: а) должно знать в установленных рамках государственный язык Грузии; б) В установленных рамках должен знать историю Грузии, и основы права;



Законопроект устанавливает, что гражданин Грузии сохраняет гражданство Грузии в случае получения гражданства другой страны, если он до получения гражданства этой страны получит согласие от государства Грузии о сохранении гражданства Грузии;



Наряду с учетом интересов охраны государственной безопасности или/и общественной безопасности, во время сохранения гражданства лицо должно удовлетворять одно из следующих условий: член семьи гражданина Грузии является гражданином той страны, гражданство которой он собирается получить;



Гражданин Грузии как минимум в течение 5 лет на законном основании проживает или работает в стране, гражданство которой собирается получить;



Несовершеннолетнему, наряду с гражданством Грузии, получившему по рождению гражданство другой страны, сохраняется гражданство Грузии в течение 2 лет с рождения;



Предусмотренным законопроектом новшеством является также временное право восстановления: бывший гражданин Грузии, потерявший гражданство Грузии из-за получения гражданства другой страны, имеет право в течение двух лет с задействования этого закона обратиться в агентство с требованием о присвоении гражданства Грузии в порядке восстановления.



В случае присвоения гражданства Грузии в порядке восстановления, гражданство Грузии присваивается и его несовершеннолетнему ребенку.



Законопроект меняет цензы проживания в Грузии для присвоения гражданства.



Во время присвоения гражданства в обычном порядке ценз 5-летнего проживания увеличивается до 10 лет.



Во время присвоения гражданства в упрощенном порядке 2-летний ценз увеличивается до 5 лет.



Меняются основания для отказа лицу в гражданстве. В частности: к перечни условий добавляется "если разыскивается правоохранительными органами Грузии или другой страны, или Международной криминальной полицией (Интерпол), или/и в отношении него идет процедура экстрадиции или выдворения".



В то же время участие лица в особо тяжком преступлении против человека, государства, общественной безопасности или порядка будет основанием для отказа в гражданстве только до снятия или аннулирования судимости.



Полномочие президента:



- Согласно законопроекту, меняется также компетенция президента в части присвоения гражданства Грузии: у президента уже не будет компетенции регулирования ряда вопросов, связанных с рассмотрением вопроса гражданства. В том числе: меняется правило комплектации комиссии: председателем комиссии будет сотрудник агентства; членом комиссии уже не будет представитель Совета национальной безопасности. У агентства будет два представителя вместо одного.



- Порядок присвоения/прекращения/потери гражданства определяется по постановлению комиссии, вместо приказа президента. – Для присвоения гражданства в порядке исключения уже не будет возможно напрямую обращаться к президенту.



- Четко разграничивается, и вместо указа президента, на уровне органического закона уточняется компетенция органов, включенных в принятии решения о присвоении гражданства:



- Комиссия обеспечивает проверку уровня знания лиц, желающих получить (кроме присвоения гражданства Грузии в порядке исключения), сохранить гражданство Грузии. А также установление существования условий присвоения гражданства Грузии в порядке исключения гражданину другой страны. Соответствующее заключение на основании решения комиссии подготовит агентство.



- Заявление, и представление о присвоении гражданства Грузии по рождению, установлении гражданства Грузии, и прекращении гражданства Грузии рассматривает, и подготовит соответствующее заключение агентство.



- В условиях внедрения нового инструмента сохранения гражданства Грузии, согласие на сохранение гражданства выдает агентство;



- Заключения агентства о присвоении, или отказе в присвоении гражданства Грузии, а также прекращении гражданства Грузии, для принятия окончательного решения пересылаются президенту Грузии.



- Окончательное решение о вопросах присвоения, отказа в присвоении, или прекращения гражданства Грузии принимает президент Грузии.



- Представленный законопроект предусматривает другой механизм обжалования решения о гражданстве.



- В отличие от действующего законодательства, когда обжалованию не подлежит только отказ на присвоение гражданства в порядке исключения, по представленному законопроекту решение, принятое президентом Грузии о вопросе присвоения гражданства, не будет подлежать обжалованию в суде. Единственным исключением из этого правила будет решение о прекращении гражданства Грузии.



- А также представленным изменением уточняется несколько вопроса: уточняется, что для изменения гражданства для несовершеннолетнего необходимо согласие обеих родителей.



- Законодательство о гражданстве приходит в соответствие с возможностями получателя поддержки: - требование знания государственного языка, права, и истории не распространяется на лиц с такими физическими недостатками, которые делают невозможными проверку требований.



-Уточняются, и добавляются несколько новых термина: несовершеннолетнее лицо- лицо в возрасте до 18 лет. – Член семьи - супруг (супруга), ребенок, родитель, приемные родители, приемный ребенок, брат, сестра, дед, бабушка, внук, находящийся под опекунством или на попечении, или/и на полном довольствии иностранца или гражданина Грузии несовершеннолетний, получатель поддержки, или нетрудоспособное лицо. – Предок - пять поколений ветви по восходящей линии".



- Уточняются вопросы вступления в силу, публикации, и отсчета срока административно-правового акта агентства.



- В законе появляется указание о праве гражданина другой страны, обратится к полномочному органу о присвоении гражданства Грузии.



По заявлению докладчика законопроекта Эки Беселия, процедура должна быть гибкой, и не должны создаваться барьеры там, где нет необходимости для этого.



"Мы сознательно оставили в законе свободу для деятельности агентства в той дозе, в какой дозе это необходимо им именно для гибкости, чтобы не создавались лишние барьеры. Однако правительство должно будет издать нормативный акт о деятельности агентства, которым агентство должно будет руководствоваться. Это будут сроки, процедура подготовки заключения, в том числе процедура рассмотрения заявления в ускоренном порядке. Мы оставили для этих вопросов некоторое пространство. Это важно. Я готова обсудить ко второму слушанию несколько вопросов уже в свете формулировки. На уровне принципов мы шли по пути максимального консенсуса, чтобы состоялась договоренность"- заявила Эка Беселия.

















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