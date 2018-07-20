«Это политический шантаж» - «Европейская Грузия» о решении «Роспотребнадзора»

20.07.2018 19:55 «Это политический шантаж, на что фактически грузинская власть целенаправленно повела страну, и что нам приходится терпеть» - заявил член "Европейской Грузии" Ираклий Абесадзе о решении "Роспотребнадзора" в связи с грузинским вином.



По словам Абесадзе, каждый раз, когда власть Грузии постарается сделать шаг, который не нравится российской власти, будет такой ответ.



"В очередной раз мы видим с российской стороны политическое давление на развитие экономики Грузии, исходя из того, что в результате неправильной политики правительства вновь грузинский рынок и экспорт в значительной доле стал зависимым от России.



В течение прошлых пяти лет, несмотря на то, что власть подписала договор о свободной торговле с Евросоюзом, торговый оборот со странами Евросоюза возрос на 85%, тогда как в тот же период с Россией возрос на 700%. Это целенаправленный ввод экономики страны на минное поле, осуществленное "Грузинской мечтой", и, к сожалению, каждый раз, когда власть Грузии будет стараться сделать шаг, который не нравится власти России, враждебно настроенному президенту, разумеется, ответ будет такой, что тяжело отразится на экономическом развитии страны, и каждой семье. Это политический шантаж, на что грузинская власть сознательно повела страну, и что нам приходится терпеть"- заявил Ираклий Абесадзе.

















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