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Премьер-министр рассказал об итогах визита в Брюссель


20.07.2018   20:26
На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС, — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, подводя итоги рабочего визита в Бельгию.

По его словам, друзья Грузии поддерживают реформы, намеченные грузинским правительством.

«Реформы, о которых мы объявили, находят большую поддержку у наших друзей. Рассмотрели выполнение обязательств, взятых по Соглашению о свободной торговле с Европейским союзом. Вчера мы провели важную встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Вновь была отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС», — сказал Мамука Бахтадзе.

Как отметил премьер-министр, однозначную поддержку получили проводимые правительством Грузии экономические реформы.

«Мы добились однозначной поддержки с точки зрения экономических реформ, которые проводим. Особый акцент был сделан на инклюзивном экономическом росте, когда мы сможем достичь более равномерного распределения экономического благосостояния среди граждан. Важные встречи состоялись в офисе НАТО, на которых была подчеркнута полная поддержка территориальной целостности Грузии и европейской интеграции страны», — отметил Мамука Бахтадзе.

Мамука Бахтадзе свой первый рабочий визит в ранге премьер-министра Грузии нанес в Брюссель. Грузинская делегация прибыла в Бельгию 18 июля. В ходе визита Мамука Бахтадзе провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском, и Еврокомиссарами, по итогам которых стороны сделали совместные заявления.






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