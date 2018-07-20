Йоханнес Хан: ЕС продолжит поддерживать Грузию, как стратегического партнера

20.07.2018 21:44 Европейская интеграция Грузии, повестка дня ассоциации с ЕС, формат «Восточного партнерства» и визалиберализация стали основными темами встречи в Брбсселе премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и еврокомиссара по вопросам политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.



Бахтадзе впервые посещает бельгийскую столицу в ранге премьер-министра. Свой официальный визит в Брюссель глава грузинского правительства начал 18 июля.



В ходе встречи с Ханом Бахтадзе еще раз подчеркнул, что европейский курс в Грузии необратим, а европейская интеграция — выбор грузинского народа.



Основное внимание стороны уделили формату «Восточного партнерства» — запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими советскими республиками — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Бахтадзе и Хан единодушны в том, что Грузия является лидером в осуществлении демократических реформ среди стран «Восточного партнерства».



Премьер-министр и еврокомиссар также обсудили Соглашение об ассоциации и Соглашение о полной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Как было отмечено, «торговые отношения Грузии и ЕС растущие и позитивные».



Бахтадзе подробно рассказал Хану о реформе правительства Грузии. По оценке премьера, она «полностью соответствует повестке дня ассоциации с ЕС». Хан, в свою очередь, подтвердил, что Европейский союз полностью поддерживает запланированные реформы, направленные на создание лучших условий для малого и среднего бизнеса.



Отмечено было и то, что Еврокомиссия положительно оценила новые программы и инициативы Грузии, некоторые из которых будут реализованы в ближайшее время.



«Страна добилась значительного прогресса во многих направлениях, и ЕС продолжает поддерживать стратегического партнера. Хотелось бы надеяться, что сделанные шаги, а также разработанная «дорожная карта», которая будет способствовать установлению еще более тесных отношений с Евросоюзом, помогут Грузии вернуться в большую европейскую семью», — приводит пресс-служба грузинского правительство слова Хана.



Премьер поблагодарил Хана за его личный вклад в углубление отношений между Грузией и ЕС, а также развитие «Восточного партнерства». В ходе встречи также говорили о создании первой в регионе «Европейской школы». Данная инициатива принадлежит Йоханесу Хану. Впервые она была озвучена им в мае прошлого года на встрече с экс-премьером Георгием Квирикашвили.



Особое внимание на переговорах было уделено фундаментальным реформам, запланированным в системе образования Грузии. По оценке Бахтадзе, они будут служить устойчивому экономическому развитию Грузии и инклюзивному росту.



Обсуждалась и ситуация на оккупированных территориях Грузии. По информации пресс-службы правительства Грузии, Еврокомиссия позитивно оценивает, как политику правительства — урегулирования конфликта мирным путем, так и новую инициативу «Шаг к лучшему будущему».



Йоханнес Хан в очередной раз подтвердил решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.















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