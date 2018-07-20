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Послания саммита НАТО были настолько серьезными, что Путин дважды их прокомментировал - президент Грузии


20.07.2018   23:03
По мнению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, реакция президента России четко указывает на то, чего Грузия достигла на саммите НАТО. Об этом он заявил в ходе проведенной сегодня встречи с общественностью.

«Как я узнал из оценок грузинских экспертов, оказывается, на саммите НАТО мы не получили ничего такого, что привлекло внимание наших выдающихся экспертов. Но для Владимира Путина это были настолько серьёзные послания, что за прошедшую с саммита неделю он уже дважды прокомментировал НАТО и Грузию. Понятно, что в радары грузинских экспертов не попало то, что важно для Путина, и они ничего не увидели. Но в любом случае, президент России в течение одной недели сделал два предупредительных заявления по поводу НАТО. Это, конечно, неприятно, но это указывает на то, какой планки мы достигли на саммите», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент Грузии считает, что Грузия получила важный результат на очень сложном для самого альянса саммите.

«Грузия получила твердую поддержку на членство в НАТО на действительно сложном саммите. Там, в этой сложной ситуации, Грузия получила отдельную декларацию. Лидеры стран-членов НАТО приняли отдельную декларацию в отношении Грузии с четким посланием к России, что она должна вывести войска, в которой они обязуются усилить обороноспособность Грузии и обещают, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Георгий Маргвелашвили.






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