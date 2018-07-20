Маргвелашвили: Позиция и посылы России серьезны, и требуют внимания

20.07.2018 23:21 Позиция и посылы России серьезны, требуют внимания и с этой точки зрения должны быть организующими как для нас, так и для наших партнеров, - так оценивает президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявления президента России в связи с возможным вступлением Грузии и Украины в НАТО.



По его словам, эти заявления Путина являются оборонительной позицией Российской Федерации на фоне достижений Грузии на саммите НАТО.



«В 2007-м началась та риторика, которую Путин выполнил в 2008 году. В 2007-м на Мюнхенском саммите были зафиксированы внешнеполитические приоритеты России и там ясно было сказано, что у России будет свой интерес в зонах привилегий и Россия будет действовать адекватно. Было ли тогда адекватно заострено внимание?! Не было ни в 2007-м, ни в 2008-м, ни в 2009-м или 2010-м. Мы ждали, пока в 2014 году не произошел Крым. Исходя из этого, позиция России не должна оставаться вне внимания. Позиция и посылы России серьезны, требуют внимания и с этой точки зрения должны быть организующими как для нас, так и для наших партнеров. Это не подразумевает уступку, это подразумевает большую координацию для общей цели. Не обращать внимания на то,что говорит Путин?! Это будет неправильно.Когда я был в США в марте этого года, я фиксировал партнерам именно эту позицию, что в 2007 году не выслушали заявления, сделанные на Мюнхенской конференции. Теперь посмотрите на избирательную кампанию, эта кампания ориентирована на новую холодную войну. Поэтому сегодня Грузии нужен акт поддержки США-Грузия и поэтому я инициировал этот акт», - отметил Маргвелашвили.















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