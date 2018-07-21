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Цулукиани: Я соблюдаю восьмую статью закона о прокуратуре, как верующий уважает библию


21.07.2018   14:10
Я не информирована о расследовании, в рамках которого допросили бывших министров экономики и инфраструктуры Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе, — об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

Как заявила министр Первому каналу, с ее стороны это было бы нарушением восьмой статьи закона о прокуратуре.

«Я соблюдаю эту статью приблизительно в той же степени, как верующий уважает библию. Начался шестой год после того, как я была инициатором этой статьи и соблюдаю ее, так как политика не должна вмешиваться в деятельность прокуратуры.

Поэтому, я не знаю деталей расследования, я не должна их знать, мне не интересно. Просто, у меня есть доверие к этому корпусу и тем более, к новому Главному прокурору. У меня доверие высокой степени, я доверяю следователям, в отличие от некоторых и знаю, что являясь свободными от политики, они не примут неверных решений», — заявила Тея Цулукиани.

В прокуратуре не исключают, что в связи с текущим расследованием могут вновь вызвать бывших министров экономики и инфраструктуры Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе на допрос.






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