Цулукиани: Я соблюдаю восьмую статью закона о прокуратуре, как верующий уважает библию

21.07.2018 14:10 Я не информирована о расследовании, в рамках которого допросили бывших министров экономики и инфраструктуры Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе, — об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.



Как заявила министр Первому каналу, с ее стороны это было бы нарушением восьмой статьи закона о прокуратуре.



«Я соблюдаю эту статью приблизительно в той же степени, как верующий уважает библию. Начался шестой год после того, как я была инициатором этой статьи и соблюдаю ее, так как политика не должна вмешиваться в деятельность прокуратуры.



Поэтому, я не знаю деталей расследования, я не должна их знать, мне не интересно. Просто, у меня есть доверие к этому корпусу и тем более, к новому Главному прокурору. У меня доверие высокой степени, я доверяю следователям, в отличие от некоторых и знаю, что являясь свободными от политики, они не примут неверных решений», — заявила Тея Цулукиани.



В прокуратуре не исключают, что в связи с текущим расследованием могут вновь вызвать бывших министров экономики и инфраструктуры Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе на допрос.















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