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Цулукиани: Заявление российских властей по делу Арчила Татунашвили не удивляет
21.07.2018 14:15
Заявление российских властей по делу Арчила Татунашвили не удивляет, — об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила отвечая на вопрос о письме из Генеральной прокуратуры России.
Тея Цулукиани отметила, что во время судебного разбирательство по делу Августовской войны в Страсбурге Россия утверждала, что была ни при чем.
«Это заявление российской прокуратуры не удивляет. Когда мы, государство Грузия, ведем тяжбу против России, в Страсбургском суде в мае мы провели важное заседание. Они говорили и повторяли то же самое, что они ни при чем в связи с теми нарушениями, которые происходят на территории Цхинвальского региона. Поэтому, не удивительно, что это – доказательство, которое должно быть и будет использовано, как семьей, так и нами в Страсбургском суде», — заявила Тея Цулукиани.
По ее словам, государство Грузия находится в фазе подготовки иска между государствами по делу об убийстве Арчила Татунашвили.
«Очень важно, чтобы происходил обмен информацией между государством, семьей и адвокатами, даже в СМИ, так как реально, оба иска касаются утверждения одного и того же, что эффективный контроль на той территории осуществляет именно государство Россия. Посмотрим, каким будет решение Страсбургского суда, которое наверное займет очень большое время, однако борьба всегда имеет смысл», — заявила Тея Цулукиани.
Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».
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