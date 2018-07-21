Цулукиани: Заявление российских властей по делу Арчила Татунашвили не удивляет

21.07.2018 14:15 Заявление российских властей по делу Арчила Татунашвили не удивляет, — об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила отвечая на вопрос о письме из Генеральной прокуратуры России.



Тея Цулукиани отметила, что во время судебного разбирательство по делу Августовской войны в Страсбурге Россия утверждала, что была ни при чем.



«Это заявление российской прокуратуры не удивляет. Когда мы, государство Грузия, ведем тяжбу против России, в Страсбургском суде в мае мы провели важное заседание. Они говорили и повторяли то же самое, что они ни при чем в связи с теми нарушениями, которые происходят на территории Цхинвальского региона. Поэтому, не удивительно, что это – доказательство, которое должно быть и будет использовано, как семьей, так и нами в Страсбургском суде», — заявила Тея Цулукиани.



По ее словам, государство Грузия находится в фазе подготовки иска между государствами по делу об убийстве Арчила Татунашвили.



«Очень важно, чтобы происходил обмен информацией между государством, семьей и адвокатами, даже в СМИ, так как реально, оба иска касаются утверждения одного и того же, что эффективный контроль на той территории осуществляет именно государство Россия. Посмотрим, каким будет решение Страсбургского суда, которое наверное займет очень большое время, однако борьба всегда имеет смысл», — заявила Тея Цулукиани.



Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».















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