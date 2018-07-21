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Рижвадзе считает, что имеет достаточно поддержки как в Верховном совете, так и среди населения


21.07.2018   14:27
У нас достаточно поддержки как в Верховном совете, так и среди населения, — об этом заявил кандидат в председатели правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Торнике Рижвадзе уверен, что в Верховном совете вынесут вотум доверия новому составу правительства.

«У нас достаточно поддержки как в Верховном совете, так и среди населения. Я надеюсь, что представленный мной состав правительства и правительственные видения получат полную поддержку. Что касается сегодняшнего дня, будут активные обсуждения и у нас будет возможность еще раз представить наши инициативы», — говорит Торнике Рижвадзе.

Нового председателя правительства и кабинет министров Аджарии утвердят сегодня.






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