Прокуратура Грузии проверит Минэкономики

21.07.2018 15:29 На основании обращения, представленного в министерство экономики и устойчивого развития из главной прокуратуры Грузии, министерство передаст прокуратуре полную документацию, - об этом говорится в заявлении Министерства экономики.



В заявлении ведомства перечислены конкретные вопросы, по которым министерство передаст документацию на основании обращения прокуратуры.



«На основании обращения, представленного в министерство экономики и устойчивого развития из главной прокуратуры Грузии, министерство передаст прокуратуре полную информацию о выдаче разным компаниям разрешений на обустройство т.н. TIR парков, а также полную информацию, отражающую итоговые результаты и объявление выражения интересов, связанных с выдачей аккредитаций центров тестирования в связи с запуском системы обязательного периодического тестирования на пригодность автотранспортных средств к эксплуатации. Министерство экономики и устойчивого развития и все входящие в него ведомства готовы сотрудничать с прокуратурой и передать всю требуемую информацию», - заявляют в министерстве.















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