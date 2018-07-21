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Дмитрий Хундадзе: Цинизм со стороны России - не в первый и не в последний раз
21.07.2018 16:21
Цинизм со стороны России в связи с тем или иным вопросом имеет место не впервые и, к сожалению, я не жду, что в последний раз, — об этом член парламентского большинства Дмитрий Хундадзе заявил комментируя письмо, отправленное семье и адвокату Арчила Татунашвили из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
«Чего мы должны ждать от России, кроме такого отношения по такому важному вопросу. Отправлять такое письмо в горюющую семью – это даже не цинизм, я не знаю как это назвать», — заявил Дмитрий Хундадзе.
Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».
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