Дмитрий Хундадзе: Цинизм со стороны России - не в первый и не в последний раз

21.07.2018 16:21 Цинизм со стороны России в связи с тем или иным вопросом имеет место не впервые и, к сожалению, я не жду, что в последний раз, — об этом член парламентского большинства Дмитрий Хундадзе заявил комментируя письмо, отправленное семье и адвокату Арчила Татунашвили из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



«Чего мы должны ждать от России, кроме такого отношения по такому важному вопросу. Отправлять такое письмо в горюющую семью – это даже не цинизм, я не знаю как это назвать», — заявил Дмитрий Хундадзе.



Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».















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