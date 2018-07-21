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«Европейская Грузия» выдвинула кандидатом в президенты Давида Бакрадзе


21.07.2018   20:55
Партия «Европейская Грузия» представила кандидатом в президенты Давида Бакрадзе. Презентация состоялась во Дворце спорта в Кутаиси.

Как отметил один из лидеров партии Гиги Угулава, сегодня стране нужен объединяющий президент, который покажет обществу надежду на завтрашний день.

«Мы не должны терять время, так как «Грузинская мечта» пока все еще у власти. Пока они будут у власти, мы не должны терять время, наш президент должен вынудить их снизить налоги, помочь нашим гражданам. Нам нужен заботливый президент, который сделает завтрашний день прогнозируемым. Мы должны завершить хаос. Грузии нужен президент, который будет стоять рядом с вами, однако никогда не будет беспокоить вас своим эго и амбициями», — заявил Гиги Угулава.

Давид Бакрадзе – лидер парламентского меньшинства. В 2013 году был кандидатом в президенты от «Национального движения». В 2008-2012 годах занимал должность председателя парламента Грузии.






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