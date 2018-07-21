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Кобахидзе: Должна быть создана новая структура – Совет национальной безопасности


21.07.2018   21:03
Председатель парламента Грузии считает, что в стране должна быть создана новая структура – Совет национальной безопасности. Об этом Ираклий Кобахидзе заявил комментируя отставку Георгия Мгебришвили с поста руководителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По словам Кобахидзе, кадровые перестановки такого уровня не решает парламент, соответственно, комментарий может быть излишним.

«Ресурс вмешательства парламента в этот процесс минимален. Не нам решать, какие кадровые изменения произойдут на этом уровне. Это – не политический уровень, и комментарии с нашей стороны могут быть излишними.

Мой подход заключается в том, что должна быть создана новая структура, которая будет заниматься вопросами национальной безопасности. Наверное, это должен быть Совет национальной безопасности, который будет подчиняться правительству. У нас будут активные консультации в связи с этим», — отметил Кобахидзе.

На вопрос Первого канала – какой является модель Совета национальной безопасности, Кобахидзе ответил, что система, которая сформирована в рамках новой конституции, нуждается в новой структуре.

«Она должна подчиняться премьер-министру и быть органом высокого уровня, которая будет заниматься вопросами национальной безопасности», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что в стране уже действует Совет национальной безопасности, который подчиняется президенту. Именно факт подчинения президенту, с которым у действующей власти весьма напряженные отношения с подачи лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, по всей видимости, и является для Кобахидзе причиной для создания подобной структуру в подчинении премьер-министра. Тут же следует отметить, что в подчинении правительства был создан Совет безопасности и управления кризисами.






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