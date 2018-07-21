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Верховный совет Аджарии утвердил состав правительства
21.07.2018 21:10
Верховный совет Аджарии утвердил состав правительства Аджарской автономной республики. Голосование завершилось несколько минут назад.
14 депутатов проголосовали за Торнике Рижвадзе и его кабинет министров, один депутат проголосовал против. Члены «Национального движения» в голосовании не участвовали.
На внеочередной сессии Верховного совета Аджарии не присутствовали члены «Европейской Грузии» и «Альянса патриотов».
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