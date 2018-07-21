Верховный совет Аджарии утвердил состав правительства

21.07.2018 21:10 Верховный совет Аджарии утвердил состав правительства Аджарской автономной республики. Голосование завершилось несколько минут назад.



14 депутатов проголосовали за Торнике Рижвадзе и его кабинет министров, один депутат проголосовал против. Члены «Национального движения» в голосовании не участвовали.



На внеочередной сессии Верховного совета Аджарии не присутствовали члены «Европейской Грузии» и «Альянса патриотов».















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