Замглавы МИД Грузии выступил на встрече участников Женевских переговоров и НПО

21.07.2018 22:31 Заместитель министра иностранных дел Грузии, руководитель грузинской делегации на Женевских международных переговорах выступил с речью на встрече участников Женевских дискуссий и представителей гражданского общества. Встреча «О женщинах, безопасности и мире» прошла в рамках национального плана действий по осуществлению резолюций Совета безопасности ООН и направлена на учет приоритетов и нужд женщин в мирных переговорах. Мероприятие организовали министерство иностранных дел Грузии и аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, при поддержке организации «ООН-женщины».



Как отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии, в своем выступлении Давид Дондуа подвел итоги положения на месте, существующего спустя 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года, и хода мирного процесса. Он рассказал о работе на последних раундах Женевских переговоров. Заместитель министра отметил, что достичь ощутимого прогресса вновь не удается, как по вопросу неприменения силы и создания международных механизмов безопасности, так и возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Давид Дондуа подчеркнул необходимость полного выполнение Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



На встрече с представителями гражданского общества акцент был сделан на фактах посягательства на жизни Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Было отмечено, что эти вопросы постоянно остро стоят как на повестке дня Женевских переговоров, так и механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали и Эргнети. Речь шла о ситуации в регионах Абхазии и Цхинвали с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарного положения. В связи с этим основное внимание было уделено усилению этнической дискриминации грузин на оккупированных территориях, запрету на получение образования на родном языке, укреплению оккупационной линии проволочными ограждениями и различным искусственным барьерами и незаконным задержаниям.















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