Новая мечеть в Батуми должна быть построена только на грузинские деньги - Рижвадзе

21.07.2018 23:01 Новая мечеть в Батуми должна быть построена только на грузинские деньги, — заявил кандидат в председатели правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на внеочередной сессии Верховного совета, который должен утвердить новый состав правительства Аджарии.



Вопрос о строительстве мечети задал представитель «Национального движения».



«Аджария – мультикультурный и мультирелигиозный регион. Должны быть обеспечены права и свободы всех вероисповеданий, последователей. На основе общественного консенсуса, мы примем решение в ближайшем будущем. Детали о местоположении, архитектуре мечети будут уточнены также на основании общественного консенсуса и что главное, мечеть должна быть построена только на грузинские деньги», — заявил Торнике Рижвадзе.



К этому времени заседание Верховного совета Аджарии проходит в режиме вопрос-ответ.















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