Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Георгий Маргвелашвили слишком высокого мнения о себе


21.07.2018   23:10
Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет вчерашнее заявление президента Грузии удивительным и считает, что Георгий Маргвелашвили слишком высокого мнения о себе.

По его словам, решение, кто станет президентом страны, примет население.

«Немного удивительными были его заявления, которые мы слушали вчера. Думаю, он слишком высокого мнения о себе. Народ очень хорошо оценивает существующую реальность и выборы всегда показывают нам реальную картину. Соответственно, всем политическим партиям или политикам население нашей страны отведет место, которое они заслуживают», — заявил Каха Каладзе.

Что касается заявления Маргвелашвили, что отказом выдавать намерения об его участии в выборах президента он помогает «Грузинской мечте», мэр Тбилиси заявляет – «очень интересно, что у нас такой заботливый президент».

«Спасибо Георгию Маргвелашвили, что он заботится о партии «Грузинская мечта». Очень приятно отношение, которое у него есть, который пока не выдвигает кандидатуру, чтобы партия «Грузинская мечта» представила серьезного кандидата. Очень интересно, что у нас такой заботливый президент», — заявил Каха Каладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна