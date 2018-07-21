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Каладзе: Георгий Маргвелашвили слишком высокого мнения о себе
21.07.2018 23:10
Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет вчерашнее заявление президента Грузии удивительным и считает, что Георгий Маргвелашвили слишком высокого мнения о себе.
По его словам, решение, кто станет президентом страны, примет население.
«Немного удивительными были его заявления, которые мы слушали вчера. Думаю, он слишком высокого мнения о себе. Народ очень хорошо оценивает существующую реальность и выборы всегда показывают нам реальную картину. Соответственно, всем политическим партиям или политикам население нашей страны отведет место, которое они заслуживают», — заявил Каха Каладзе.
Что касается заявления Маргвелашвили, что отказом выдавать намерения об его участии в выборах президента он помогает «Грузинской мечте», мэр Тбилиси заявляет – «очень интересно, что у нас такой заботливый президент».
«Спасибо Георгию Маргвелашвили, что он заботится о партии «Грузинская мечта». Очень приятно отношение, которое у него есть, который пока не выдвигает кандидатуру, чтобы партия «Грузинская мечта» представила серьезного кандидата. Очень интересно, что у нас такой заботливый президент», — заявил Каха Каладзе.
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