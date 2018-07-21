Кобахидзе напомнил анекдот про неуловимого Джо говоря о президенте Грузии

21.07.2018 23:16 По прогнозу председателя парламента Грузии, в случае, если Георгий Маргвелашвили примет участие в выборах президента, он не сможет показать солидный результат.



Как заявил журналистам Кобахидзе, до конца месяца в партии состоятся консультации по кандидату в президенты, на основании чего будет сделано заявление в связи с участием «Грузинской мечты» в выборах.



«У нас есть повестка дня, установлены определенные правовые сроки и мы можем определить сроки и с политической точки зрения, когда выгодно называть кандидата. У нас будут консультации и это не дает оснований для каких-либо спекуляций, однако мы постоянно слышим спекуляции со стороны Георгия Маргвелашвили. Он может принимать решение свободно, в чем ему никто не будет мешать и не мешает. Он должен думать о своем решении и пусть особо не думает над решениями других, таким будет мой совет. Он должен сам решить, есть ли у него шанс на солидный результат. Думаю, такого шанса не существует, однако это, в первую очередь, должен взвесить он. Я не могу сказать Георгию Маргвелашвили, выйдет он на четвертое место или пятое. На какое место он выйдет — думать ему и исходя из этого принимать решение, стоит ли ему принимать участие в выборах президента.



Есть анекдот про неуловимого Джо, можем вспомнить его. Нельзя, чтобы человек представлял себя такой фигурой, которой не является в реальности. У нас есть своя повестка дня, существенно политическую повестку дня определяет «Грузинская мечта», нравится это Маргвелашвили или нет, и мы знаем, что не нравится. Соответственно, роль президента в определении повестки дня минимальна», — заявил Кобахидзе.















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