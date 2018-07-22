Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заместитель Генерального директора Матернова посетила проекты ЕС в Кахети


22.07.2018   13:21
16-17 июля заместитель генерального директора по переговорам о добрососедстве и расширении Европейской Комиссии Катарина Матернова отправилась в грузинский регион Кахети, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС в регионе.

Матернова посетила три места в регионе Кахети, а именно Лагодехи, Кварели и Телави, где она встретилась с бенефициарами проекта ЕС.

"Европейский Союз поддерживал Кахети в течение многих лет; Я была свидетелем некоторых результатов этой поддержки", - сказала она. "Я встречалась с людьми, чья жизнь улучшилась благодаря ЕС, таким как фермеры и предприниматели в Лагодехи и Кварели. Местные инициативы, поддерживаемые ЕС, привели к экономическому развитию, социальным пособиям и расширению прав и возможностей граждан".

Матернова сказала, что ЕС активизирует свое участие в Кахети, например, для повышения энергоэффективности детских садов, финансовой поддержки микро-предприятий и общинных центров и обеспечения профессионального образования и обучения, адаптированных к потребностям рынка.

Помощь ЕС Грузии составляет более 100 миллионов евро (270 миллионов лари) в год. Она реализуется посредством более чем 100 проектов, большинство из которых напрямую приносят пользу населению в регионах страны. Устойчивый, всеобъемлющий и разумный рост экономики Грузии является приоритетом для сотрудничества между ЕС и Грузией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна