Заместитель Генерального директора Матернова посетила проекты ЕС в Кахети

22.07.2018 13:21 16-17 июля заместитель генерального директора по переговорам о добрососедстве и расширении Европейской Комиссии Катарина Матернова отправилась в грузинский регион Кахети, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС в регионе.



Матернова посетила три места в регионе Кахети, а именно Лагодехи, Кварели и Телави, где она встретилась с бенефициарами проекта ЕС.



"Европейский Союз поддерживал Кахети в течение многих лет; Я была свидетелем некоторых результатов этой поддержки", - сказала она. "Я встречалась с людьми, чья жизнь улучшилась благодаря ЕС, таким как фермеры и предприниматели в Лагодехи и Кварели. Местные инициативы, поддерживаемые ЕС, привели к экономическому развитию, социальным пособиям и расширению прав и возможностей граждан".



Матернова сказала, что ЕС активизирует свое участие в Кахети, например, для повышения энергоэффективности детских садов, финансовой поддержки микро-предприятий и общинных центров и обеспечения профессионального образования и обучения, адаптированных к потребностям рынка.



Помощь ЕС Грузии составляет более 100 миллионов евро (270 миллионов лари) в год. Она реализуется посредством более чем 100 проектов, большинство из которых напрямую приносят пользу населению в регионах страны. Устойчивый, всеобъемлющий и разумный рост экономики Грузии является приоритетом для сотрудничества между ЕС и Грузией.















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