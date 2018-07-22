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Украина передала право суда по MH17 Нидерландам


22.07.2018   14:25
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами, согласно которому последние получили право провести суд по делу о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

По данным министерства юстиции Украины, соглашение дает Нидерландам «компетенцию преследовать лица за преступления», которые имеют отношение к крушению MH17. Согласно документу, заседания суда будут проходить в Нидерландах, предположительно, в Гааге.

Отмечается, что договор сторон предусматривает возможность использования видеоконференции в ходе судебных заседаний. При невозможности экстрадиции обвиняемых в Нидерланды отбывать наказание они будут в Украине.

Соглашение о предоставлении нидерландской стороне права проводить суд над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing в июле 2017 года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок.






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