Украина передала право суда по MH17 Нидерландам

22.07.2018 14:25 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами, согласно которому последние получили право провести суд по делу о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.



По данным министерства юстиции Украины, соглашение дает Нидерландам «компетенцию преследовать лица за преступления», которые имеют отношение к крушению MH17. Согласно документу, заседания суда будут проходить в Нидерландах, предположительно, в Гааге.



Отмечается, что договор сторон предусматривает возможность использования видеоконференции в ходе судебных заседаний. При невозможности экстрадиции обвиняемых в Нидерланды отбывать наказание они будут в Украине.



Соглашение о предоставлении нидерландской стороне права проводить суд над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing в июле 2017 года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок.















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