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Грузию посетит докладчик Европарламента Андрис Мамыкинс


23.07.2018   10:22
Грузию с двухдневным визитом посетит докладчик Европарламента Андрис Мамыкинс. Первую встречу сегодня он проведет в парламенте, с председателем комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава. Докладчик Европарламента также встретится в парламенте с представителями неправительственных организаций и непарламентских оппозиционных партий.

Из парламента Андрис Мамыкинс направится в президентскую резиденцию, где встретится с президентом Георгием Маргвелашвили. Сегодня же он проведет встречу с министром иностранных дел Давидом Залкалиани. По предварительной информации, также запланирована встреча с Католикосом-Патриархом Ильей II.

Андрис Мамыкинс продолжит встречи 24 июля. Докладчик Европарламента проведет встречи с парламентскими фракциями и министром юстиции. По имеющейся информации, также запланирована встреча с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.






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