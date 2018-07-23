Грузию посетит докладчик Европарламента Андрис Мамыкинс

23.07.2018 10:22 Грузию с двухдневным визитом посетит докладчик Европарламента Андрис Мамыкинс. Первую встречу сегодня он проведет в парламенте, с председателем комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава. Докладчик Европарламента также встретится в парламенте с представителями неправительственных организаций и непарламентских оппозиционных партий.



Из парламента Андрис Мамыкинс направится в президентскую резиденцию, где встретится с президентом Георгием Маргвелашвили. Сегодня же он проведет встречу с министром иностранных дел Давидом Залкалиани. По предварительной информации, также запланирована встреча с Католикосом-Патриархом Ильей II.



Андрис Мамыкинс продолжит встречи 24 июля. Докладчик Европарламента проведет встречи с парламентскими фракциями и министром юстиции. По имеющейся информации, также запланирована встреча с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.















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