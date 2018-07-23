Хищение государственных средств в крупном размере - прокуратура занялась деятельностью экс-министров

23.07.2018 11:52 Главное следственное ведомство начало считать деньги в карманах министров. Прокуратура изымает документацию из министерств.



По информации "Курьера", документы забрали из Министерства инфраструктуры и Министерства экономики. Изучают период пребывания на посту министров Зураба Алавидзе и Дмитрия Кумсишвили. Дело касается ни одного миллиона, или одной закупки. Ведется следствие по хищению государственных средств в крупном размере.



К сотням файлов, уже изъятым из Министерства экономики, добавились новые. До того, как прокуратура приступила к большой ревизии, доверенные лица Бидзины Иванишвили в "Грузинской мечте" обсудили, и дали добро на начало следствия.



Расследуют в основном деятельность министров, которых привел в правительство Квирикашвили, или ушли вместе с Квирикашвили.



Надежный источник рассказал "Курьеру", что один из влиятельных министров сказал на закрытом заседании, дескать, "надо кого-нибудь задержать".



Если расхищенные деньги народа действительно ищут в карманах чиновников, тогда следствию придется выйти на близкое окружение Бидзины Иванишвили, поскольку оппозиция утверждает, что во главе коррупционных схем стоят родственники Иванишвили, и большая доля шла к ним.



Прокуратура запросила документацию из Министерства экономики. Следственное ведомство заинтересовалось материалами, что касались устройства тирпарков и техосмотра.



Тирпарки, которыми интересуется следственное ведомство, находятся в разных регионах Грузии. Это специальное место, где останавливаются грузовые машины и трайлеры до пересечения границы для получения лицензии.



В беседе с "Курьером" бизнесмены заявили, что им не давали возможности взять лицензию.



Оппозиция говорит о коррупционных сделках. Называли конкретных лиц, по лоббированию которых выдавали специальные лицензии по выборочному принципу. Одним из таких был глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

















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