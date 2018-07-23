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Делегация NDI оценит процесс подготовки к президентским выборам в Грузии
23.07.2018 13:24
Делегация Национального демократического института (NDI) проведет оценку процесса подготовки к президентским выборам в Грузии. В Тбилиси уже прибыла международная делегация наблюдателей.
Согласно NDI , целью визита делегации является демонстрация поддержки международного сообщества в отношении демократических процессов в Грузии и укрепление доверия общественности к избирательному процессу.
Членами делегации являются: бывший помощник госсекретаря США Карл Индерфурт; бывший губернатор штата Нью-Джерси и бывшая администратор Агентства по окружающей среде — Кристин Тодд-Витманн; бывший глава делегации ЕС в Грузии — Пер Эклунд; независимый эксперт по выборам — Мария Бабич; глава офиса NDI в Грузии — Лаура Торнтон; директор программ NDI в Грузии, Турции и Центральной Азии — Мелисса Мусио.
23-27 июля делегация встретится с представителями правительства, кандидатами на выборах, лидерами политических партий, представителями избирательной администрации, средств массовой информации, гражданского общества и международных организаций. По результатам встреч будут оцениваться подготовка к выборам, политическая деятельность основных субъектов избирательного процесса и общая избирательная среда.
«Международная миссия наблюдателей NDI будет проводить свою работу беспристрастно, профессионально и в соответствии с принципами международного наблюдения за грузинским законодательством и выборами», — говорится в информации распространенной организацией.
27 июля на пресс-конференции делегация NDI опубликует основные доклады по оценке предвыборной среды и рекомендации.
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