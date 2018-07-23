Хухашвили: Сегодня «новые Кезерашвили» опасней террористов

23.07.2018 14:44 Влиятельные группы, близкие к власти, стараются стать "новыми Кезерашвили", то есть контролировать все те сферы и темы, которые контролировал Кезерашвили"- заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью "Квирис палитре".



По словам Хухашвили, влиятельные группы подрывают основание "Грузинской мечте".



Одна группа молодежи "Грузинской мечты" научилась шантажу, и инсценировать кризис, но в будущем это обязательно примет более опасный вид.



Единственным фактором, на котором сегодня стоит эта нездоровая система, является отсутствие политической альтернативы, но точно знаю, что политическая стагнация долго не продлится. Как только появится политическая альтернатива, проблемы еще острее поднимутся на поверхности, и конструкция "Грузинской мечты" развалится, поскольку политическая конструкция не может быть твердой, если ее не подкрепляет система ценностей. Такова историческая логика политики. Кроме того, основу "Грузинской мечты" также подрывают приближенные к власти влиятельные группы. Мы не раз говорили, что влиятельные группы, близкие к власти, стараются стать "новыми Кезерашвили", то есть контролировать все те сферы или темы, которые контролировал Кезерашвили. Сегодня "новые Кезерашвили" опасней террористов"- заявил Гия Хухашвили.



По информации эксперта, всем хорошо известно, что группировка Парцхаладзе старается "упорядочить" свои интересы в политике.



"Трагедия состоит в том, что часть правящей команды воспринимает Парцхаладзе как члена своей семьи, и во многих вопросах дает ему зеленый свет. Такие группы наносят непоправимый вред не только "Грузинской мечте", но и власти и государству. Даже приближение к политике групп, подобных Парцхаладзе, опасно для государства. В конечном итоге формируется система, когда политика работает на деньги. Во время Михеила Саакашвили деньги работали на политику. Ему удалось ввести финансовые или иного рода группировки в один политический вертикаль с тем, чтобы они работали на политику.



Разумеется, это была нездоровая ситуация, но сегодня у нас более тяжелое положение: влиятельные группы стараются доминировать над политическими процессами. Если Парцхаладзе, и боссам других влиятельных группировок удастся установить полный контроль над бизнес-процессами, финансовой системой и политикой, это окончательно расшатает государственную систему, на всех уровнях будет процветать коррупция, и страна окажется в пропасти хаоса. Между прочим, когда Парцхаладзе физически напал на Тордия, именно тогда проявилось, что государственная система постепенно гниет. Он поднял руку на государственного чиновника по тому мотиву, что Тордия посмел разбираться в его деятельности. Что хуже могло произойти в государстве, чтобы власть сделала трезвые и адекватные шаги? Если правящая команда уже стала заложником влиятельных групп, это ей политически будет очень дорого стоить"- отметил Гия Хухашвили.

















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