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Омбудсмен: «Предоставленные Азербайджаном учебники не соответствуют стандартам образовательной системы»
23.07.2018 17:59
Учебники, предоставленные Грузии Азербайджаном и Арменией, не соответствуют стандартам образовательной системы страны. Об этом говорится в отчете Омбудсмена Грузии по правам и свободам человека за 2017 год.
В документе говорится, что недавно Армения перешла на 12-летнюю систему обучения: «В Азербайджане же все еще 11-летняя система обучения. Это означает, что в Азербайджане нет учебников, рассчитанных на 12-й класс. Учебники, предоставленные Азербайджаном для азербайджаноязычных школ Грузии, не соответствуют образовательной системе».
Омбудсмен посоветовала Министерству образования и науки Грузии распорядиться об издании учебников на азербайджанском и армянском языках.
Отметим, в последние годы Азербайджан снабжает учебниками азербайджаноязычные школы Грузии. В течение последних 4 лет Минобразования Азербайджана отправило в Грузию учебники «Азербайджанский язык» и «Литература» и методические пособия для преподавателей общей численностью 73 805 штук.
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