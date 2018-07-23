Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен: «Предоставленные Азербайджаном учебники не соответствуют стандартам образовательной системы»


23.07.2018   17:59
Учебники, предоставленные Грузии Азербайджаном и Арменией, не соответствуют стандартам образовательной системы страны. Об этом говорится в отчете Омбудсмена Грузии по правам и свободам человека за 2017 год.

В документе говорится, что недавно Армения перешла на 12-летнюю систему обучения: «В Азербайджане же все еще 11-летняя система обучения. Это означает, что в Азербайджане нет учебников, рассчитанных на 12-й класс. Учебники, предоставленные Азербайджаном для азербайджаноязычных школ Грузии, не соответствуют образовательной системе».

Омбудсмен посоветовала Министерству образования и науки Грузии распорядиться об издании учебников на азербайджанском и армянском языках.

Отметим, в последние годы Азербайджан снабжает учебниками азербайджаноязычные школы Грузии. В течение последних 4 лет Минобразования Азербайджана отправило в Грузию учебники «Азербайджанский язык» и «Литература» и методические пособия для преподавателей общей численностью 73 805 штук.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НАВ объявляет тендер на популяризацию грузинского вина
Начался процесс ликвидации грузинского филиала МБА
В Грузии зарегистрированы 2000 электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: В Грузии возросло доверие к избирательным процессам
Компания СОКАР Джорджия Газ приватизировала газовые сети в восьми районах Грузии
В Грузию прибыла делегация NDI для оценки подготовки к президентским выборам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна