Иванишвили не желает баллотироваться в президенты - Кобахидзе

23.07.2018 19:17 Относительно кандидата в президенты «Грузинская мечта», предположительно, определится до конца недели. Об этом журналистам заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе. По его словам, Бидзина Иванишвили сам не желает участвовать в президентских выборах.



«Предположительно, до конца недели мы проведем консультации относительно кандидата в президенты, после чего будет ясно, в каком виде мы участвуем в выборах. Конкретные комментарии можно будет давать только после консультаций.



Что касается Бидзины Иванишвили, по моей информации, он сам не хочет участвовать в президентских выборах. Такова его позиция и мы учитываем ее», - заявил Кобахидзе.



Что касается кандидатуры Саломе Зурабишвили, по словам Кобахидзе, команда пока не обсуждала то, в какой форме будет участвовать в выборах.















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