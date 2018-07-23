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Иванишвили не желает баллотироваться в президенты - Кобахидзе
23.07.2018 19:17
Относительно кандидата в президенты «Грузинская мечта», предположительно, определится до конца недели. Об этом журналистам заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе. По его словам, Бидзина Иванишвили сам не желает участвовать в президентских выборах.
«Предположительно, до конца недели мы проведем консультации относительно кандидата в президенты, после чего будет ясно, в каком виде мы участвуем в выборах. Конкретные комментарии можно будет давать только после консультаций.
Что касается Бидзины Иванишвили, по моей информации, он сам не хочет участвовать в президентских выборах. Такова его позиция и мы учитываем ее», - заявил Кобахидзе.
Что касается кандидатуры Саломе Зурабишвили, по словам Кобахидзе, команда пока не обсуждала то, в какой форме будет участвовать в выборах.
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