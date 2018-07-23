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Кобахидзе: В «Грузинской мечте» существуют разные мнения относительно кандидата в президенты


23.07.2018   19:33
«В «Грузинской мечте» существуют разные мнения относительно кандидата в президенты, что естественно», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, обсуждение вопроса будет проводится в форматах политсовета «Грузинской мечты» и большинства.

На вопрос, есть ли различие во мнениях, то как отметил председатель парламента, обсуждение ведется по нескольким кандидатам, соответственно имеются разные мнения и это абсолютно нормально.

Вместе с тем, по словам Кобахидзе, концептуальный вопрос, должен ли лицом партии быть кандидат в президенты. «Это концептуальный вопрос и по нему мы примем принципиальное решение», — заявил Кобахидзе и пояснил, что предмет другого спора, насколько узнаваемым должен быть кандидат в президенты.

По информации председателя парламента, приоритет узнаваемости кандидата будет присвоен по итогам выбора кандидата в президенты, однако это не абсолютный критерий.






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