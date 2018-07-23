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МИД Греции обвинил РФ в подрыве национальных интересов


23.07.2018   19:50
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас упрекнул Россию за попытку подорвать соглашение с Македонией о переименовании, передает «Европейская правда».

"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", - сказал он в интервью в эти выходные.

Афины в начале этого месяца заявили, что выдворили двух российских дипломатов за попытку взорвать знаковое соглашение. В частности, Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "безумное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.






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