МИД Греции обвинил РФ в подрыве национальных интересов

23.07.2018 19:50 Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас упрекнул Россию за попытку подорвать соглашение с Македонией о переименовании, передает «Европейская правда».



"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", - сказал он в интервью в эти выходные.



Афины в начале этого месяца заявили, что выдворили двух российских дипломатов за попытку взорвать знаковое соглашение. В частности, Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией.



В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "безумное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.



В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.















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