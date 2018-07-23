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В Грузии возросло доверие к избирательным процессам - NDI
23.07.2018 21:38
По оценке предвыборной делегации NDI, в Грузии за последние годы возросло доверие к избирательным процессам, — об этом на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявили члены делегации NDI (Национальный Демократический институт).
По сообщению пресс-службы администрации правительства, делегация посещает Грузию для оценки предвыборных процессов.
На встрече было сказано, что Грузия значительно улучшила как предвыборную, так и избирательную среду, и продемонстрировала высокие демократические стандарты, которые обязательно следует сохранить. Стороны также обсудили существующую обстановку и текущие политические процессы в стране.
Глава правительства Грузии отметил, что за последние годы страна подняла на качественно высокий уровень стандарты избирательных процессов, и провела свободные, справедливые и конкурентные выборы. Мамука Бахтадзе выразил готовность обеспечить гарантии открытых, прозрачных и демократических президентских выборов. На встрече было сказано, что особое внимание будет уделено исключению порочной практики прошлого, касающейся использования административного ресурса.
С сегодняшнего дня предвыборная делегация NDI начинает оценивать процесс подготовки к президентским выборам, политическую активность основных субъектов избирательного процесса, и состояние избирательной среды в целом. 27 июля Национальный демократический институт опубликует ключевые выводы по предвыборной среде и соответствующие рекомендации.
На встрече присутствовал глава администрации правительства Каха Кахишвили.
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