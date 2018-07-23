Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии возросло доверие к избирательным процессам - NDI


23.07.2018   21:38
По оценке предвыборной делегации NDI, в Грузии за последние годы возросло доверие к избирательным процессам, — об этом на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявили члены делегации NDI (Национальный Демократический институт).

По сообщению пресс-службы администрации правительства, делегация посещает Грузию для оценки предвыборных процессов.

На встрече было сказано, что Грузия значительно улучшила как предвыборную, так и избирательную среду, и продемонстрировала высокие демократические стандарты, которые обязательно следует сохранить. Стороны также обсудили существующую обстановку и текущие политические процессы в стране.

Глава правительства Грузии отметил, что за последние годы страна подняла на качественно высокий уровень стандарты избирательных процессов, и провела свободные, справедливые и конкурентные выборы. Мамука Бахтадзе выразил готовность обеспечить гарантии открытых, прозрачных и демократических президентских выборов. На встрече было сказано, что особое внимание будет уделено исключению порочной практики прошлого, касающейся использования административного ресурса.

С сегодняшнего дня предвыборная делегация NDI начинает оценивать процесс подготовки к президентским выборам, политическую активность основных субъектов избирательного процесса, и состояние избирательной среды в целом. 27 июля Национальный демократический институт опубликует ключевые выводы по предвыборной среде и соответствующие рекомендации.

На встрече присутствовал глава администрации правительства Каха Кахишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НАВ объявляет тендер на популяризацию грузинского вина
Начался процесс ликвидации грузинского филиала МБА
В Грузии зарегистрированы 2000 электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: В Грузии возросло доверие к избирательным процессам
Компания СОКАР Джорджия Газ приватизировала газовые сети в восьми районах Грузии
В Грузию прибыла делегация NDI для оценки подготовки к президентским выборам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна