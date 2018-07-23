Тбилиси занимает 112-е место среди «умных городов»

23.07.2018 22:51 Уже второй год Нью-Йорк именуется самым «умным городом» мира. По индексу IESE Cities in Motion Index, второе и третье места в списке занимают Лондон и Париж.



В рейтинге проанализированы данные 165 городов 80 стран по следующим индикаторам: человеческий капитал (привлечение, развитие и сохранение талантов); социальная интеграция (консенсус между различными группами, живущими в городе); экономическое развитие, транспортное и экологическое развитие, урбанистического планирование.



Лондон получил лучший результат по критерию человеческого капитала, а причиной этого является количество престижных университетов и центров в городе. Париж продвинулся из-за развития транспорта в городе – а именно метро и приспособленных к населению велодорожек.



У Тбилиси наилучший показатель имеется по критерии «окружающая среда» - 39-е место, а самый худший – по критерии «урбанистическое планирование» - 130-е место. По экономическому критерию страна занимает 104-е место, по критерию человеческого капитала – 125-е, по критерию технологий – 108-е место.



Последние места в рейтинге занимают города Пакистана, Нигерии и Индии.















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