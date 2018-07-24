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Арендованный Грузией спасательный вертолет прибудет из Беларуси сегодня


24.07.2018   11:31
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии на два месяца арендует у белорусской компании пожарно-спасательный вертолет. Об этом сообщает Общественное телевидение со ссылкой на ведомство.
На сегодняшний день у грузинской спасательной службы нет ни одного вертолета. При необходимости вертолеты спасателям выделяет Погранполиция МВД Грузии, либо их арендуют у частных компаний.

Вертолет Ми-8, принадлежащий белорусской компании, прибудет в Грузию уже сегодня. До 1 октября он будет базироваться в Тбилиси. По распоряжению правительства страны, на первом этапе на аренду вертолета выделили из бюджета более 891,8 тысяч лари (около 365 тысяч долларов). В стоимость входят услуги пилота, который также прибудет на место сегодня.

Как отмечают в Службе, в случае необходимости, сроки аренды продлят.
Нанимаемый вертолет многофункциональный. Соответственно, его можно использовать как на тушениях пожаров, так и на других спасательных операциях.

«Прежде чем вопрос о приобретении вертолета появился в повестке дня, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями будет пользоваться арендованным вертолетом, что является апробированным методом. Очень многие страны обращаются к этому методу и, с целью реагирования на чрезвычайные ситуации, арендуют вертолеты», — сообщили в Службе.

В летний период в Грузии существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Именно поэтому необходимо, чтобы спасательные вертолеты были мобилизованы для незамедлительного реагирования.

Серия пожаров произошла в Грузии летом 2017 года. Самым крупным был пожар в лесу Боржомского ущелья, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.






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