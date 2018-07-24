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Кобахидзе: При выборе нашего кандидата в президенты критерием могут быть возраст и гендер


24.07.2018   14:23
При выборе кандидата правящей команды в президенты критерием могут быть возраст и гендер, так как мы видим, что наша президентская кампания очень маскулинна, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что при выборе кандидата не будет критерием его лояльное отношение к партии.

«Согласно Конституции, президент должен быть нейтральным, надпартийным и лояльность в отношении к партии не должна быть критерием. Он должен быть лояльным в отношении системы и государства, и тех принципов, на которых основывается наше государство. В течение прошедших 5 лет мы помним президента, лояльного к конкретным политическим партиям, повторения такого президента мы не хотим.

Лояльность в отношении партии и «Грузинской мечты» ни в коем случае не будет критерием. Критерием могут быть возраст и гендер, так как мы видим, что наша президентская кампания очень маскулинна, кандидатами выдвигаются только лишь мужчины. С этой точки зрения также возможно будет зафиксировано и может не быть неуместным выдвижение кандидатом женщины. Для того, что бы процесс развития нашей страны шел в хорошем направлении, будут учтены различные критерии, в соответствии с этим мы примем решение», - сообщил Ираклий Кобахидзе.






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