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Посольство Грузии в Греции ищет двух граждан Грузии


24.07.2018   14:26
С двумя гражданами Грузии не могут связаться семьи, мы их интенсивно ищем вместе с министерством ВД Греции, - об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Греции Иосеб Нанобашвили.

По его словам, по данным на утро, в результате лесного пожара списке госпитализированных ни одного из граждан Грузии в нет.

«По данным на утро, в результате лесного пожара ни одного из граждан Грузии в списке погибших и госпитализированных нет. На горячую линию поступило 5 сообщений, трем гражданам оказана помощь. С двумя лицами не могут связаться семьи, мы их интенсивно ищем вместе с министерством ВД. По имеющейся у нас информации, пожар относительно локализован и есть надежда на улучшение ситуации. Мы будем действовать в соответствии с ситуацией», - сообщил Иосеб Нанобашвили.

В Греции от пожара погибли 50 человек. Лесные пожары вспыхнули 23 июля, сгорели десятки домов.






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