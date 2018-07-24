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Премьер-министр Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции


24.07.2018   17:34
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции.

«Искренне соболезную греческому народу и правительству Греции в связи с погибшими в результате лесных пожаров. Сочувствую членам семей погибших», — написал премьер-министр в микроблоге Twitter.

Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.






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