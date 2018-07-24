Премьер-министр Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции

24.07.2018 17:34 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции.



«Искренне соболезную греческому народу и правительству Греции в связи с погибшими в результате лесных пожаров. Сочувствую членам семей погибших», — написал премьер-министр в микроблоге Twitter.



Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

