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Премьер-министр Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции
24.07.2018 17:34
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции.
«Искренне соболезную греческому народу и правительству Греции в связи с погибшими в результате лесных пожаров. Сочувствую членам семей погибших», — написал премьер-министр в микроблоге Twitter.
Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.
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