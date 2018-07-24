МИД Грузии высказывает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции

24.07.2018 17:59 Министерство иностранных дел высказывает соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Греции.



«Сочувствуем греческому народу и правительству страны, которые в данный момент отважно справляются с пожарами», — говорится в заявлении МИД Грузии, которое было опубликовано в микроблоге «Твиттера».



Посол Грузии в Греции Иосеб Нанобашвили заявил, что нашлась одна из двух пропавших гражданок Грузии, с которой долго не могли связаться родственники, а второго гражданина все еще ищут.



Напомним, что в Греции борятся с лесными пожарами и по последним данным в результате которых погибли более 60-ти человек, сотни пострадали. Граждане Грузии могут связаться с посольством, в случае необходимости, по телефону горячей линии +306995779793.





























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