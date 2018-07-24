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Иванишвили: Георгий Квирикашвили больше не мог управлять
24.07.2018 19:03
Сегодня гостем передачи Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» будет председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
В интервью Первому каналу бывший премьер-министр Грузии говорил о всех актуальных вопросах, которые связаны с его возвращением в политику и планами партии «Грузинская мечта».
В связи с возвращением в политику Бидзина Иванишвили заявляет, что была большая угроза развала команды и процесс уже был начат.
Бидзина Иванишвили говорит и о бывшем премьере Георгие Квирикашвили.
«Мне было очень тяжело несколько дней, когда я увидел, что у определенной части общества, после «Грузинской мечты» в политике, ухудшился порог бедности. Два банка сожрали всю страну, рушился баланс между интересами государства и интересами бизнеса и рушил это своими действиями Квирикашвили», — заявил Бидзина Иванишвили.
На вопрос, почему Квирикашвили ушел с должности, Иванишвили отметил, что он больше не мог управлять.
«Он больше не мог управлять. Ему удавалось согласовывать решения с двумя людьми, Алавидзе и Кумсишвили, у него не осталось выбора, он должен был уйти и ушел», — заявил Иванишвили.
Что касается премьер-министра Мамуки Бахтадзе, по словам лидера «Грузинской мечты», у него призвание помочь всем министерствам.
«У Мамука Бахтадзе призвание вмешиваться во все министерства, узнать проблемы министерства, помочь им, пройти консультации, чего к сожалению не происходило в период власти Квирикашвили», — заявил Бидзина Иванишвили.
Вместе с тем, в связи в будущими президентскими выборами Бидзина Иванишвили заявил, что у партии есть много достойных кандидатов.
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