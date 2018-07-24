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Иванишвили: Георгий Квирикашвили больше не мог управлять


24.07.2018   19:03
Сегодня гостем передачи Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» будет председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В интервью Первому каналу бывший премьер-министр Грузии говорил о всех актуальных вопросах, которые связаны с его возвращением в политику и планами партии «Грузинская мечта».

В связи с возвращением в политику Бидзина Иванишвили заявляет, что была большая угроза развала команды и процесс уже был начат.

Бидзина Иванишвили говорит и о бывшем премьере Георгие Квирикашвили.

«Мне было очень тяжело несколько дней, когда я увидел, что у определенной части общества, после «Грузинской мечты» в политике, ухудшился порог бедности. Два банка сожрали всю страну, рушился баланс между интересами государства и интересами бизнеса и рушил это своими действиями Квирикашвили», — заявил Бидзина Иванишвили.

На вопрос, почему Квирикашвили ушел с должности, Иванишвили отметил, что он больше не мог управлять.

«Он больше не мог управлять. Ему удавалось согласовывать решения с двумя людьми, Алавидзе и Кумсишвили, у него не осталось выбора, он должен был уйти и ушел», — заявил Иванишвили.

Что касается премьер-министра Мамуки Бахтадзе, по словам лидера «Грузинской мечты», у него призвание помочь всем министерствам.

«У Мамука Бахтадзе призвание вмешиваться во все министерства, узнать проблемы министерства, помочь им, пройти консультации, чего к сожалению не происходило в период власти Квирикашвили», — заявил Бидзина Иванишвили.

Вместе с тем, в связи в будущими президентскими выборами Бидзина Иванишвили заявил, что у партии есть много достойных кандидатов.






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