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Хейли: Россия никогда не станет другом США


24.07.2018   19:37
Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и Россия никогда не станет другом США.

С таким заявлением она выступила в интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - отметила она.

В то же время Хейли настояла, что необходимость в диалоге с РФ сохраняется.

"Я думаю, это касается встречи президента с Кимом, или с Путиным - это вещи, которые должны состояться. Вы не можете достучаться до другой стороны без этих разговоров ", - добавила она.

Значительная часть общения Трампа с Кимом состоялась тет-а-тет, что вызвало большую критику. Однако Хейли настаивает, что такой "стиль Дональда Трампа".






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