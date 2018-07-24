Хейли: Россия никогда не станет другом США

24.07.2018 19:37 Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и Россия никогда не станет другом США.



С таким заявлением она выступила в интервью телекомпании CBN.



"Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - отметила она.



В то же время Хейли настояла, что необходимость в диалоге с РФ сохраняется.



"Я думаю, это касается встречи президента с Кимом, или с Путиным - это вещи, которые должны состояться. Вы не можете достучаться до другой стороны без этих разговоров ", - добавила она.



Значительная часть общения Трампа с Кимом состоялась тет-а-тет, что вызвало большую критику. Однако Хейли настаивает, что такой "стиль Дональда Трампа".















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