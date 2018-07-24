Зураб Абашидзе может стать кандидатом в президенты Грузии от правящей партии

24.07.2018 19:49 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе рассматривается в качестве кандидата на пост президента страны. Об этом экс-премьер, председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил в эксклюзивном интервью Общественному телевидению Грузии.



«Зураб Абашидзе, Созар Субари, Сергеенко, обо мне тоже говорят, Тея Цулукиани. У нас есть еще много достойных кандидатов, которые действительно смогут победить в первом же туре», — сказал Иванишвили, анонс интервью с которым опубликован на официальной странице ток-шоу «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» в фейсбуке.



Президентские выборы в Грузии пройдут осенью этого года. В «Грузинской мечте» пока не назвали официального кандидата, при этом в кулуарах время от времени всплывают разные имена – называют бывшего министра по делам беженцев Созара Субари, главы Минздрава Давида Сергеенко, министра юстиции Теи Цулукиани и даже самого Иванишвили.



Точная дата президентских выборов будет объявлена за 60 дней до дня голосования.



О желании баллотироваться на выборах уже официально заявили экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили, один из лидеров партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, один из лидеров движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе, кандидат от десяти партий экс-министр иностранных дел Грузии и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, а также экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.





Новости-Грузия















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