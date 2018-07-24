Кобахидзе: Консультации по кандидату в президенты в правящей партии продлятся до конца недели

24.07.2018 19:52 В правящей команде проводятся консультации по отбору кандидата в президенты, и ожидается, что этот процесс завершится к концу недели. Об этом представителям СМИ заявил сегодня председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе рассказал о критериях отбора кандидата в президенты и отметил, что в большинстве случаев называются только кандидаты-мужчины и «было бы неплохо представить женщину кандидата для того, чтобы процесс развития нашей страны проходил в хорошем направлении».



Глава Парламента подчеркнул, что,согласно Конституции, президент должен быть нейтральным и «надпартийным». По его словам: «в течение последних пяти лет мы помним президента, лояльного в отношении конкретных партий», и «мы не хотим» повторения этого. «Лояльность к Грузинской мечте не будет критерием ни в коем случае», — отметил председатель Парламента.



О значении отбора беспартийного кандидата говорили также вице-спикер Парламента Тамар Чугошвили и депутат Эка Беселия.



По словам Тамар Чугошвили, для демократического процесса «будет лучше, если у нас не будет партийного кандидата на этих выборах». По словам Эки Беселия, команда может выбрать «нетрадиционный путь» и может представить кандидата не из рядов партии.



Процесс отбора кандидата в президенты также прокомментировал генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, по словам которого, дискуссия продолжается вокруг нескольких «достойных» кандидатов, у которых будет шанс победить в первом же туре.



До сих пор вероятными кандидатами Грузинской мечты в СМИ назывались советник премьер-министра Созар Субари, министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и независимый депутат Саломе Зурабишвили.



Были разговоры также и относительно бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, в связи с которым председатель Парламента заявил 23 июля, что Иванишвили «сам не желает участвовать в президентских выборах».



17 июля десять оппозиционных партий в качестве кандидата в президенты выдвинули бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе. 21 июля Европейская Грузия также назвала своего кандидата, депутата Парламента и лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе.



В президентских выборах также планируют участвовать лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, председатель «Демократического движения — Единой Грузии» Нино Бурджанадзе и лидер нового политического центра «Гирчи» Зураб Джапаридзе.















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