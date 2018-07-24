В Литве заявили о возможном вмешательстве России в выборы

24.07.2018 20:01 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва должна укреплять иммунитет к возможному вмешательству России в предстоящие в следующем году выборы.

Об этом сообщает портал Delfi.lt со ссылкой на интервью радиостанции Ziniu radijas.



"Наивно было бы считать, что Литва станет исключением, что мы не будем в зоне внимания. Конечно, для России, мы возможно не самое важное государство, где стоит создавать сумятицу. Но, поскольку это происходит практически во всех странах, как мы видим, электронным способом, при использовании средств стратегической коммуникации, агентов влияния, всех прочих средств - то почему же этого не должно быть в Литве. Каждая страна, в том числе и Литва, должна обратить внимание, и этот иммунитет должен быть укреплен", - сказал Линкявичюс.



В 2019 году в Литве состоятся выборы в местные органы власти, будет избираться президент, а также пройдут выборы в Европарламент.



Кроме того, рассматривается идея проведения вместе с этими выборами референдума по вопросу о двойном гражданстве.



Как сообщал Укринформ, Комитет по разведке Сената США подтвердил выводы разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.



Согласно опубликованной в мае комитетом по разведке Сената США рассекреченной части доклада, подготовленного с участием Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году.



В частности российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.















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