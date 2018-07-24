Мамыкинс: Я выразил желание поскорей увидеть Грузию полноценным членом Евросоюза

24.07.2018 21:20 При встрече с премьер-министром я выразил желание скоро видеть Грузию в политическом составе Евросоюза, разумеется, я говорю о полноценном членстве, - об этом после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил докладчик Европарламента Андрис Мамыкинс.



Как сообщают в администрации правительства Грузии, стороны побеседовали об осуществленных и запланированных в стране реформах, а также о значительных успехах, достигнутых в направлении осуществления соглашения об ассоциации.



В ходе встречи Андрис Мамыкинс отметил, что Грузия по ряду направлений достигла впечатляющего прогресса, что является примером для многих европейских стран. Он также положительно оценил социально-экономическую политику правительства Грузии. По словам члена Европарламента, действующий кабинет министров Грузии готов проводить европейский вектор как в местной, так и в международной политике и защитить свой народ. Стороны коснулись ситуации в регионе вопросов безопасности.



Премьер-министр поблагодарил европарламентария за принятие Европарламентом резолюции «Оккупированные территории Грузии через 10 лет после вторжения России», которая подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, осуждает оккупацию Россией регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона и призывает Евросоюз и его членов ввести санкции в отношениилиц, указанных в списке Отхозория – Татунашвили.















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