|
|
Найден второй пропавший в Греции гражданин Грузии
24.07.2018 21:27
Найден второй пропавший в Греции гражданин Грузии. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Греции
Сообщаем, что посольство нашло гражданина Грузии, с которым не удавалось связаться, и сейчас наш соотечественник находится в безопасности, вместе с близкими. Соответственно, со вчерашнего вечера до сих пор, посольство осуществило реагирование на все сообщения, поступившие на «горячую линию» и все инциденты в связи с этими сообщениями исчерпаны», - говорится в заявлении посольства.
Число жертв лесного пожара в Греции превысило 60 человек. Среди погибших есть и иностранцы. С двумя гражданами Грузии не могли связаться члены их семей, однако, по информации посольства, оба они найдены и находятся в безопасности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна