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Найден второй пропавший в Греции гражданин Грузии


24.07.2018   21:27
Найден второй пропавший в Греции гражданин Грузии. Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Греции

Сообщаем, что посольство нашло гражданина Грузии, с которым не удавалось связаться, и сейчас наш соотечественник находится в безопасности, вместе с близкими. Соответственно, со вчерашнего вечера до сих пор, посольство осуществило реагирование на все сообщения, поступившие на «горячую линию» и все инциденты в связи с этими сообщениями исчерпаны», - говорится в заявлении посольства.

Число жертв лесного пожара в Греции превысило 60 человек. Среди погибших есть и иностранцы. С двумя гражданами Грузии не могли связаться члены их семей, однако, по информации посольства, оба они найдены и находятся в безопасности.






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